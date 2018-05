" Ich weiß gar nicht, wie spät es ist ", sagte der 34-Jährige, als er in die Katakomben kam: " Ich bin fix und fertig. Es war überwältigend, aber jetzt freu ich mich, mich mal fünf Minuten hinzusetzen und eine Cola zu trinken ."

Kießling wird im Verein bleiben

Die Spieler ließen Kießling hochleben

Zuvor war Kießling, der nach alleine zwölf Profi-Jahren in Leverkusen seine Karriere beendet, auf den Zaun geklettert und hatte eine bewegende Abschieds-Rede gehalten. " Es war mir eine Riesen-Ehre für Euch spielen zu dürfen ", sagte er und musste mit brüchiger Stimme immer wieder unterbrechen: " Aber wie sagt man so schön: Niemals geht man so ganz! Ich werde mir jetzt eine kleine Auszeit nehmen und dann bleibe ich Euch auf jeden Fall als Fan erhalten. "

Im Verein wird Kießling eine noch nicht definierte Rolle übernehmen. " Er muss sich erst einmal ein bisschen sammeln, dann wird er überall mal reinschnuppern und viele Abteilungen kennenlernen ", sagte Sportchef Rudi Völler

Stand: 13.05.2018, 12:39