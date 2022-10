Regionalliga: Aachen trennt sich von Trainer Kilic

Wie der frühere Bundesliga-Club am Mittwoch mitteilte, habe die Vereinsführung diese Entscheidung getroffen, "um die Weiterentwicklung von Mannschaft und Verein voranzutreiben". Demnach haben intensive Analysen ergeben, dass sich die sportliche Ausrichtung verändern solle.

In den bisher absolvierten zehn Spielen der laufenden Saison holte die Alemannia 15 Punkte und rangiert im Tabellen-Mittelfeld.

Dank der Verantwortlichen

Vor fast genau einem Jahr übernahm Kilic den Trainerjob in Aachen zum zweiten Mal in seiner Karriere und führte die Schwarz-Gelben aus einer prekären Situation zum Klassenerhalt. Dafür bedanken sich die Vereinsverantwortlichen nun in aller Form, doch gleichzeitig machen sie klar, dass "sich die sportliche Ausrichtung verändern soll, weshalb die Entscheidung gereift ist, schon frühzeitig in der Saison eine Veränderung auf dem Trainerposten vorzunehmen".

Hohl übernimmt vorerst

Kilic war bereits von 2016 bis 2020 Coach in Aachen und schaffte nach seiner Rückkehr im Oktober 2021 mit der Alemannia den Klassenverbleib in der Regionalliga. Zunächst soll Sportdirektor Helge Hohl das Amt des Trainers übernehmen.