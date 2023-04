Die Dortmunder verloren das Rückspiel im Fußballpark Hohenbuschei in Dortmund-Brackel am Samstagmittag mit 0:1 (0:1). Aufgrund des souveränen 4:0-Hinspielsiegs in Berlin löste der BVB-Nachwuchs dennoch das Ticket für das Finale um die deutsche Meisterschaft.

Die Hertha zeigte sich im Rückspiel von Beginn an bemüht, den Eindruck aus dem Hinspiel zu korrigieren. Die Gäste setzten die Dortmunder früh unter Druck und gingen durch einen Treffer von Ibrahim Maza in Führung: Der Stürmer schoss nach Vorlage von Dominik Schickersinsky zum 1:0 für die Hertha ein (9. Minute).

Auch danach blieben die Bundeshauptstädter die überlegene Mannschaft, konnten aber keine weiteren Treffer nachlegen. In der zweiten Halbzeit konnte Dortmund die Partie ausgeglichener gestalten. Ernsthaft in Gefahr geriet der BVB-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht mehr.

Dortmunds Rijkhoff im Hinspiel überragend

Beim Hinspiel am Ostermontag hatte BVB-Talent Julian Rijkhoff alle vier Tore erzielt. Im Rückspiel hatten die Berliner den 18-jährigen Niederländer nun besser im Griff. Rijkhoff wurde in der 83. Minute ausgewechselt.