Statt DFB-Team: Salih Özcan will künftig für die Türkei spielen

Özcan schrieb bei Instagram, dass ihn seine Entwicklung an einen Punkt gebracht habe, an dem er als Fußballer eine Entscheidung treffen müsse: "Möchte ich für die Nationalmannschaft meines Geburtslandes Deutschland spielen? Oder für das Land, in dem meine Eltern geboren sind - die Türkei? Ich habe am Ende eine Entscheidung aus Überzeugung getroffen" , schrieb Özcan. "Ich möchte für die Türkei spielen."

Özcan mit Deutschland U21-Europameister

Özcan wurde in Köln geboren und spielt seit seinem neunten Lebensjahr für den 1. FC Köln. 2019/20 spielte er eine Saison auf Leihbasis bei Holstein Kiel.

Seit 2012 spielte Özcan in den Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes und wurde von der U15 bis zur U21 in jedes Team berufen, er erhielt 2017 die Fritz-Walter-Medaille als Deutschlands bester U19-Spieler. Mit der U21 gewann er 2021 die Europameisterschaft und kam dort unter Bundestrainer Stefan Kuntz in fünf von sechs Spielen zum Einsatz.