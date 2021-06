Weltklasse ist beim deutschen Kanu-Polo-Finale garantiert

Während das Frauen-Finale am Samstag (10.45 Uhr) ohne NRW -Beteiligung stattfindet, kommt es bei den Männern bereits einen Tag zuvor zu einem reinen NRW -Duell: Der Deutsche Meister WSF Liblar trifft in Duisburg im Endspiel auf Vizemeister MKC Duisburg. Zu sehen ist die Partie ab 12.30 Uhr im Stream und in einer Zusammenfassung ab 14.30 Uhr in der ARD .

Neuauflage der Finalserie von 2019