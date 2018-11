Neben den vielen prominenten Gesichtern haben den Voltigierern des VV Köln-Dünnwald, der Sprinterin Keisha Kwadwo oder Zoe Lucy Nina Jakob, die im Stabhochsprung und im Kanuslalom erfolgreich war, auch Newcomer oder Vertreter eher unbekannter Sportarten die Chance auf eine der begehrten Trophäen. Insgesamt werden die Felix Awards in sechs Kategorien vergeben. Zudem kürt eine Jury den "Trainer des Jahres".

Fokus auf Wintersport und Leichtathletik

Für Walter Schneeloch kommt die getroffene Auswahl der Nominierten nicht von ungefähr. Der Präsident des Landessportbundes NRW sagte, dass gerade die Olympischen Winterspiele und die Leichtathletik-EM gezeigt hätten, haben gezeigt, wo die Qualitäten der NRW-Talente lägen.