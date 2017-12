Rendschmidt und Lückenkemper erhalten Felix Award

Der Kanute Max Rendschmidt und die Leichtathletin Gina Lückenkemper sind NRW s Sportler des Jahres 2017. Beide wurden am Freitagabend (15.12.2017) in Düsseldorf bei den Felix Awards ausgezeichnet. Der 24 Jahre alte Rendschmidt Essen wurde in diesem Jahr Weltmeister im Viererkajak über 500 Meter und war bereits im vergangenen Jahr Sportler des Jahres in NRW .

Historische Leistung