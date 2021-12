Felix Awards: Preisverleihung für beste NRW-Sportler nur digital

Die Corona-Pandemie hat die Felix Awards auch in diesem Jahr im Griff. Allerdings nicht so fest wie im vergangenen, als Voting und Preisverleihung abgesagt wurden. Dieses Mal werden die besten Sportlerinnen und Sportler in NRW geehrt - lediglich in einem anderen Rahmen als vor Corona üblich: digital.