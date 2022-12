Sportler des Jahres: Dang Qiu



Erstmals nominiert und gleich ganz vorn: Dang Qiu war für die NRW-Sportfans der beste Einzelsportler aus der Region in 2022. Eine logische Entscheidung, denn Qius Aufstieg in den letzten Monaten verlief beinahe kometenhaft. An Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll vorbei katapultierte er sich an die deutsche Einzel-Spitze, und holte bei der EM in München in diesem Jahr völlig überraschend den Einzeltitel.