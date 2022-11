NRW-Sportlerwahl 2022 - Online-Voting startet

Stand: 07.11.2022, 14:18 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren werden Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben, mit den FELIX-Awards ausgezeichnet. Sportliche Höhepunkte gab es in diesem Jahr reichlich: die Olympischen Winterspiele in Peking, die European Championships in München oder die Basketball-EM.