Fans kritisieren DFL-Pläne zur Rückkehr der Zuschauer

Knapp fünf Monate ist es her, dass in Deutschland ein Profifußballspiel vor Zuschauern im Stadion stattfand. Bald soll es das wieder geben: Wenn im September die neue Saison beginnt, dann im besten Fall vor Fans. Das beschloss die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag (04.08.2020) bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung.