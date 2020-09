Fan-Rückkehr: Unterschiedliche Regeln je nach Liga

Ab Mittwoch (16.09.2020) dürfen Sportanlagen in NRW mit mehr als 1.000 Plätzen bis zu einem Drittel mit Fans besetzt werden. Das gilt für alle Wettberwerbe, die nur in Nordrhein-Westfalen stattfinden - zum Beispiel für die Regionalliga West.

Bundesweite Regel für Bundesliga

Für die Bundesligen und die dritte Liga gibt es eine bundesweite Regelung nach der nur ein Fünftel der Plätze in den Stadien belegt sein darf. Diese Regelung gilt auch für die bundesweiten Wettbewerbe in anderen Sportarten.

Alemannia Aachen darf in der Regionalliga West künftig zum Beispiel bis zu 11.000 Zuschauer empfangen. Bei Spielen von Bayer Leverkusen sind es nur rund 6.000 Fans.

Kritik an Regelungen

" Die unterschiedlichen Bemessungsgrößen für Bundes- und Regionalligisten ziehen eine Ungleichbehandlung der Sportvereine in NRW nach sich ", sagte Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im NRW-Landtag. " Das wird zu großem Unverständnis bei den Betroffenen führen ."