Deutscher Darts-Boom kommt nach Leverkusen

Michael van Gerwen, Peter Wright, der amtierende Weltmeister Rob Cross - wenn ab Freitag (23. März 2018) die European Darts Tour in Leverkusen startet, sind gleiche mehrere Weltstars mit von der Partie.

Darts-Land Nummer zwei nach Großbritannien?

"Deutschland ist auf einem guten Weg, zum Darts-Land Nummer zwei zu werden", bewertet Niclas Junker, Sprecher des europäischen Darts-Verbandes PDC (Professional Darts Corporation) die aktuelle Euphorie. Auf Nachfrage des WDR erklärt Junker: "Allein acht der 13 Turniere der European Darts Tour finden hier statt."

Junker schätzt das Potenzial von Darts in Deutschland hoch ein: "Es gab einen Euphorieschub in den letzten Jahren. Der Fan-Andrang ist groß." Was fehle, seien deutsche Top-Darter.

Münch macht Hoffnung

Einer der Kandidaten ist Kevin Münch. Der Bochumer freut sich auf das Turnier. "Ich hoffe, dass da eine richtige Party stattfindet. Das wird von der Lautstärke durchaus mit dem Ally Pally [Anm. d. Red.: berühmte Londoner Darts-Arena] vergleichbar sein", so Münch im Gespräch mit dem WDR. Die Ostermann-Arena in Leverkusen bietet 3.500 Zuschauern Platz.