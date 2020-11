Zu viele Strafzeiten und zu wenige Torschüsse

Optimierungsbedarf sieht Headcoach Hanlon auch bei der hohen Anzahl an Strafzeiten (acht gegen Bremerhaven) sowie bei den Torschüssen. "Mit 23 Schüssen kannst du nur gewinnen, wenn dein Torwart 99 Prozent der Schüsse hält" , so Hanlon. Zum Vergleich: Bremerhaven gab mehr als doppelt so viele Torschüsse ab (48). Dass noch nicht alles rund läuft, ist für den Trainer aber normal. " Unsere Reihen sind nicht eingespielt. Ich bin aber überrascht, dass unser System schon so gut funktioniert hat" , so Hanlon.

Gegner Wolfsburg hatte sich in seinem ersten Spiel gegen die Düsseldorfer EG bereits in starker Frühform präsentiert und die DEG mit 7:0 abgefertigt. In der letzten DEL-Saison gab es auch für die Pinguine gegen Wolfsburg nichts zu holen: Die Niedersachsen gewannen alle vier Partien.

Video starten, abbrechen mit Escape Zitterpartie DEL-Start: Geht das Eishockey baden? | No Sports!? #23. sport inside. . 08:28 Min. . Verfügbar bis 11.11.2021. WDR. Von Marc Schlömer.

Stand: 16.11.2020, 17:52