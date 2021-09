KEV gegen DEG - Standortbestimmung im Auftakt-Derby

Rund einen Monat ist her, dass die Krefeld Pinguine im Rahmen ihrer Saisoneröffnung auf den Lokal-Rivalen der Düsseldorfer EG trafen - 0:3 hieß es da am Ende aus Sicht der Pinguine. Nun treffen beide Vereine am ersten Spieltag der DEL-Spielzeit 2021/22 am Freitag wieder aufeinander. Leichter Favorit sind erneut die Gäste aus der Landeshauptstadt.

Krefeld mit nur einem Testspiel-Sieg

Denn der chronisch klamme Klub aus Krefeld war bereits letzte Saison eines der schwächsten DEL-Teams. Verbessert hat sich die Finanzlage durch die Corona-Pandemie nicht, große Sprünge kann man sich in Krefeld nicht erlauben. Der Kader besteht aus einigen Routiniers und vielen jungen Nachwuchskräften.