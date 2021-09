Der KEC holte deswegen noch Verteidiger Pat Sieloff aus der AHL . Zudem stattete Köln die vielversprechenden Try-Out-Spieler Alex Roach (Abwehr) und Andrej Bires (Sturm) mit Anschlussverträgen aus. Gerade in der Offensive gilt es nach den Erkenntnissen der Vorbereitung, noch mehr spielerische Lösungen zu generieren.

Drei Gradmesser gleich zu Beginn

Nach dem Auftaktspiel gegen Wolfsburg steht für Köln schon am 2. Spieltag mit dem EHC München der nächste Gradmesser an, bevor die Haie auswärts bei den in den letzten Jahren chronisch erfolglosen Krefeld Pinguinen zum prestigeträchtigen Derby antreten müssen.

jti | Stand: 08.09.2021, 12:04