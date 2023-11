Es sind die Tage nach dem großen Beben bei den Iserlohn Roosters - und die Branche schaut im Moment sehr interessiert ins Sauerland: Wie wird es dort weitergehen? Am Freitag steht das NRW-Derby bei der Düsseldorfer EG an. Ebene bei jenem Gegner, der im Moment einen Rang vor Iserlohn in der Tabelle steht - auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Dort also, wo die Sauerländer mindestens hinwollen.

Ein Sieg muss also her für die Roosters, die für das Kellerduell ganz neu aufgestellt sind. Am Trainerstand wird erstmals der neue Coach Doug Shedden stehen, dessen Verpflichtung Anfang dieser Woche bekannt gegeben wurde.