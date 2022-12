Dass Uwe Krupp einen Großteil seiner Vorbereitung auf den nächsten Gegner im Mannschaftsbus bestreitet, ist durchaus nicht ungewöhnlich. Bei der Vielzahl der Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bleibt dem Trainer der Kölner Haie gar nichts anderes übrig, als Gegnerstudium und die taktische Vorbereitung seines eigenen Teams während einer Team-Busreise zu erledigen.

So auch diesmal, vor dem Derby am Freitag gegen die Düsseldorfer EG. Noch am Mittwochabend waren die Haie in München beschäftigt, um sich am Donnerstag-Vormittag auf die Autobahn in Richtung Heimat zu bewegen. "Bei der Vielzahl der Spiele ist es gar nicht immer so einfach, die Spieler emotional für die nächste Partie wieder an ihre Grenze zu führen" , erklärt der Coach gegenüber wdr.de.

"Spieler sind sich der Brisanz bewusst"