Leon Draisaitl

Die bittere Erfahrung, dass herausragende Einzelkönner in einer Teamsportart keine Erfolgsgarantie sind, machen die Iserlohner nicht exklusiv. Einem Klub in der besten Eishockey-Liga der Welt ergeht es gerade nicht viel besser. Die Edmonton Oilers aus der NHL haben in Connor McDavid (83 Punkte in 57 Spielen) sowie dem Kölner Leon Draisaitl (71/59) zwei All Stars der Liga im Kader, die ihresgleichen suchen. Trotzdem liegen sie als Vorletzter der Western Conference nur einen Zähler vor den Los Angeles Kings, dem Arbeitgeber von Ex-Bundestrainer Marco Sturm, und werden sich deutlich steigern müssen, um beim Saisonfinale dabei zu sein.

Matsumoto war mit München schon Meister

Während die Oilers aber noch mehr als 20 Partien Zeit haben, um einen Rückstand von sieben Zählern aufzuholen, können sich die Iserlohner keine weiteren Ausrutscher erlauben. Sie sollten also am Mittwoch (20.02.2019) im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG eine ähnlich überzeugende Vorstellung abliefern, wie am Sonntag beim 8:2 gegen Nürnberg.

Matsumoto war in dieser Partie übrigens mit einem Tor und zwei Assists einmal mehr Topscorer. Dass er wie in der vergangenen Saison, in der er mit München Meister wurde, zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt wird, ist trotzdem unwahrscheinlich.

Stand: 19.02.2019, 22:52