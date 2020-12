Die Domstädter setzten sich am Samstag in eigener Halle mit 5:4 durch. Die zweite Begegnung in Iserlohn findet am Freitag statt.

Marcel Barinka, Frederik Tiffels, Alexander Oblinger, James Sheppard und Colin Ugbekile trafen für Köln. Ryan O’Connor, Brody Sutter, Taro Jetzsch und Tim Fleischer waren für Iserlohn erfolgreich. Der KEC führte zwischenzeitlich mit 5:2.

Stand: 05.12.2020, 18:55