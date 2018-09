Der Königstransfer des Sommers war zweifellos die Verpflichtung von Jon Matsumoto, der mit dem EHC Red Bull München zuletzt zweimal in Serie Meister wurde. Ebenfalls spielstark ist der aus Augsburg verpflichtete Center Evan Trupp. In Deutschland noch unbeschriebene Blätter sind der Deutsch-Kanadier Michael Clarke, aber auch Außenstürmer Jordan Smotherman. In der Abwehr holte Manager Karsten Mende mit Dylan Yeo einen torgefährlichen Abwehrspieler aus Straubing, der zweite Importspieler Daine Todd spielte in den vergangenen vier Jahren in Schwedens und Russlands erster Liga.

Trainer: Rob Daum

Als die Roosters im Oktober 2017 in den Niederungen der DEL herumdümpelten, verpflichteten sie Rob Daum als neuen Trainer. Der 60-Jährige hatte sieben Jahre im österreichischen Linz hinter sich, die DEL war also Neuland für ihn. Aber der Kanadier führte die Roosters aus ihrer Krise heraus und verlängerte im Januar 2018 seinen Vertrag bis 2020.

Erwartungen an die neue Saison