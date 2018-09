Die Leistungen in den Testspielen in Krefeld (2:1) und in Iserlohn (2:4) machen Hoffnung. So meinte Kreis nach dem Erfolg bei den Pinguinen: " Wir haben ein paar Fehler gemacht, die wir uns anschauen werden. Aber wir haben insgesamt geduldig gespielt und kämpferisch immer dagegen gehalten. Das hat mir gefallen. " Die Rot-Gelben scheinen auf einem guten Weg zu sein.

Stand: 10.09.2018, 16:18