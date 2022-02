Doch die Kölner gingen in diese Partie des 47. Spieltages mit neuem Rückenwind. Erst am Sonntag hatte das Team von Trainer Uwe Krupp mit dem 4:3-Sieg gegen die Iserlohn Roosters eine Negativserie von zehn Niederlagen in Serie gestoppt.

Zweimal Zengerle - Berlin effektiv und eiskalt

Allerdings zeigten sich die Eisbären davon wenig beeindruckt. Von Anbeginn setzte sie die Gastgeber unter Druck, und mit der dritten Berliner Chance war es dann passiert: Der Favorit ging durch Mark Zengerle in Front (6.), der einen Flachschuss von der blauen Linie von Frank Hördler abfälschte und Haie-Goalie Tomáš Pöpperle überwand.

Und auch, wenn die Kölner folgend - auch bevorteilt durch ein Überzahlspiel - ihrerseits zu Chancen kamen, hatten die Gäste die Partie weiter im Griff, spielten souverän, wie man es von einem Meisterschaftsanwärter erwartet, und erhöhten nur sieben Minuten nach der Führung erneut durch Zengerle nach feiner Vorarbeit von Blaine Byron auf 0:2.

Berlin meisterhaft

Im Mittelabschnitt schlichen sich bei den nun etwas verunsichert wirkenden Gastgebern immer mehr Ungenauigkeiten ein, die der amtierende Meister ausnutzte. Kevin Clark (23.), Jonas Müller (25.) und Nicholas Jensen (31.) schraubten das Ergebnis auf 0:5 hoch.

Mit dem Mute der Verzweiflung bemühten sich die Kölner, nicht völlig unter zu gehen. Sie erspielten sich auch einige Gelegenheiten, doch entweder scheiterten die Rheinländer an Gäste-Goalie Mathias Niederberger oder an den eigenen Nerven, während der Tabellenführer seine Möglichkeiten konsequent nutzte.

Olver verkürzt in Unterzahl

Im Schlussdrittel ging es für die Kölner nunmehr darum, das Ergebnis erträglich zu gestalten. Ausgerechnet in Unterzahl gelang Mark Olver nach einem feinen Pass in die Tiefe von Landon Ferraro das 1:5 (45). Berlin war jetzt nicht mehr so konsequent wie in den Abschnitten zuvor.

Köln hatte nun eine starke Druckphase - doch das Tor machten die Hauptstädter. Das 1:6 durch Matt White (54.) fiel in dieser Phase wie aus dem Nichts. In der Schlussminute setzte White noch einen drauf zum auch in dieser Höhe verdienten 1:7.

Köln als nächstes gegen die Wild Wings

Für die Haie geht es am Freitag weiter mit der Partie bei den Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr), die am Dienstagabend zeitgleich zum Köln-Spiel die Iserlohn Roosters in eigener Halle erwarteten.

Iserlohn in Schwenningen schnell 0:3 hinten

In einem Nachholspiel des 33. Spieltages wollten die Iserlohn Roosters im Spiel bei den Schwenninger Wild Wings nicht wie zuletzt so oft die Anfangsphase der Partie verschlafen. Doch das misslang gründlich. Nach dem ersten Drittel lag die Mannschaft von Trainer Kurt Kleinendorst durch die Treffer von Tomas Zaborsky (2.), Daniel Pfaffengut (9.), und Tylor Spink (16.) mit 3:0 zurück.

Doch nach nur 50 Sekunden im Mitteldrittel gelang Joe Whitney in Überzahl der Anschlusstreffer, und nach 25 Minuten waren die Iserlohner nach dem Tor von Taro Jentzsch auf 3:2 wieder dran. Doch Zaborskys zweiter Treffer (45.) stellte die Zeichen auf Sieg für Schwenningen.

Bailey gelingt nur noch das Anschlusstor

Casey Bailey sorgte mit dem 4:3 (58.) kurz vor dem Ende noch einmal für Hoffnung bei den Roosters. Doch am Ende blieb es bei dem knappen Schwenninger Erfolg.

Erneut ein Auswärtsspiel, dieses Mal in Mannheim

Für die Roosters steht als nächste Aufgabe am Freitag das Auswärtsspiel bei den Adlern Mannheim auf dem Programm (19.30 Uhr).