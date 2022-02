Am Freitagabend (11.02.2022) setzten sich die Iserlohn Roosters nach der Olympia-Spielpause auf fremdem Eis gegen Vizemeister Wolfsburg in der Overtime mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) durch. Die DEL hatte sich mit den Klubs darauf geeinigt, dass auch während der Winterspiele in Peking Partien stattfinden können, wenn sich Vereine auf einen Termin verständigen.

Konzentrierter Start von Iserlohn in Wolfsburg

Die Iserlohner Tore im Nachholspiel des 42. Spieltages erzielten Taro Jentzsch (48.), Casey Bailey (58.) sowie in der Verlängerung Ryan O'Connor (62.). Wolfsburg war zuvor zweimal in Führung gegangen durch die Treffer von Phil Hungerecker (37.) und Gerrit Fauser (48.).

Iserlohn kam gut in die Partie und setzte nach knapp vier Minuten mit einem Pfostentreffer aus der Distanz von O'Connor das erste Zeichen. Wolfsburg hingegen kam schwerfällig in den Aufbau, verteidigte aber diszpliniert.

Ein aberkanntes Tor, ein Pfostenschuss: Whitney im Fokus

Und das hatte es in sich. Roosters-Offensivspieler Whitney schob nach heillosem Chaos in der Box zum vermeintlichen 1:0 für die Gäste ein, aber die Schiedsrichter hatten kurz zuvor einen Schlag von Nick Schilkey gegen Grizzlys-Goalie Strahlmeier gesehen, der die Scheibe schon sicher gehabt haben soll.

Iserlohn drehte nun auf. Whitneys nächster Versuch knallte an das Gestänge - die Roosters erarbeiteten sich deutliche Vorteile auf fremdem Eis.

Wolfsburg trifft kurios und aus dem Nichts

Dass die Sauerländer viel besser im Spiel waren, wurde aber erstmal nicht belohnt. Im Gegenteil, denn Iserlohn kassierte einen kuriosen Gegentreffer aus dem Nichts.

Erst der Puckverlust seitens des IEC, dann der schnelle Angriff der Wolfsburger - die Scheibe sprang nach einem Distanzschuss von Darren Archibald an Grizzlys-Akteur Phil Hungerecker hoch, über Jenike und von dessen Rücken ins Netz.

Video starten, abbrechen mit Escape Gibt es ein weiteres deutsches Eishockey-Märchen? Olympia-Auftakt gegen Kanada misslingt. Sportschau. . 03:39 Min. . Verfügbar bis 31.08.2022. Das Erste.

Aber dann: Ein Fehler im Wolfsburger Aufbauspiel machte eine eigentlich abgeflaute Situation wieder heiß - Jentzsch hieß der Iserlohner Nutznießer. Er traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit der Betonung auf zwischenzeitlich. Denn der Jubel hielt nicht lange an. Sena Acolatse kam gegen Fauser nicht mehr ran, Wolfsburg antwortete prompt mit dem zweiten Tor.

Bailey rettet Roosters in die Overtime

Allerdings erarbeitete sich der IEC noch die Overtime: Bailey schaltete am schnellsten, als die Scheibe hinter das Tor geriet - Strahlmeier reagierte eine Idee zu spät, der Iserlohner riss die Arme hoch und feierte den erneuten Ausgleich, knappe drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Und O'Connor sicherte dann den vielumjubelten Extrapunkt.

Für die Roosters steht nun am Sonntag (16.30 Uhr) erneut das Duell mit den Augsburger Panthern an. Bereits Ende Januar hatte Iserlohn in einem leidenschaftlichen Spiel mit 2:1 triumphiert und sich damit nach langer Spiel-Zwangspause (Corona-Fälle) wieder erfolgreich zurück in der DEL gemeldet.