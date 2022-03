Düsseldorf mit Fehlstart

Die DEG legte einen kompletten Fehlstart hin: Nach zwölf Minuten lagen die Düsseldorfer bereits mit 0:3 zurück. Die drei Tore fielen innerhalb von nur vier Minuten. In dieser Phase ließ die DEG dem Gastgeber Schwenningen zu viel Raum in der eigenen Hälfte.

Schwenningen nutzte diesen Raum sehr effizient aus: Nach einem Zuspiel von Olimb aus dem Rückraum traf erst Görtz (8.), kurze Zeit später war Tylor Spink nach einem sehenswerten Solo von Karachun erfolgreich (10.), ehe sein Zwillingsbruder Tyson Spink auf 3:0 stellte (13.). Der DEG fehlte in der Offensive die nötige Effizienz: Düsseldorf gab genauso viele Schüsse ab wie die Wild Wings, erzielte aber im ersten Drittel keinen Treffer.

Nächster Spink-Treffer

Die DEG startete zunächst verbessert in das Mitteldrittel und erspielte sich einige gute Torchancen. Allerdings konnten sie eine Überzahlsituation nicht nutzen und gerieten schließlich mit 0:4 in Rückstand.

Erneut legte Karachun ein Solo hin und arbeite sich mit dem Puck vor das Tor der DEG. Den Abpraller verwertete schließlich Tylor Spink, der mit seinem zweiten Treffer im Spiel auf 4:0 für Schwenningen stellte (27.).

Spätes erstes DEG-Tor

Erst nach mehr als 30 Minuten gelang den Gästen aus Düsseldorf ein Treffer: Tobias Eder hämmerte den Puck nach einem Zuspiel von Mayenschein unter die Latte zum 1:4-Anschluss (32.). Doch nur 90 Sekunden später stellte Turnbull mit seinem 16. Saisontreffer den alten Abstand wieder her. Nach einem Abstimmungsfehler in der DEG-Defensive erzielte er das 5:1 für Schwenningen (33.).

In der zweiten Spielhälfte gab es zwar immer wieder auf beiden Seiten gute Tormöglichkeiten. Weitere Treffer erzielten beide Teams aber zunächst nicht. Zehn Minuten vor dem Ende hatte Düsseldorf Glück: Ein Abschluss von Karachun prallte erst an den linken und dann an den rechten Torpfosten der Düsseldorfer. In der letzten Minute gelang Carter Proft noch der Treffer zum 2:5-Endstand (60.).

Durch die Niederlage der Düsseldorfer EG verschlechtert sich ausgerechnet die tabellarische Situation des Rivalen Krefeld Pinguine. Die Pinguine wollen den drohenden Abstieg in die DEL2 eigentlich noch verhindern. Nun hat der direkte Konkurrent Schwenningen auf dem vorletzten Platz drei weitere Punkte auf dem Konto.

Nächster Gegner: München

Für Düsseldorf geht es am kommenden Freitag weiter. Dann empfängt die DEG den EHC München (19:30 Uhr).

Quelle: tikr