Im ersten Drittel waren die Münchener das dominierende Team, während die Kölner aber vor allem bei Kontern gefährlich wurden. Die Haie ließen ihre erste Überzahl ungenutzt, München schlug dagegen beim ersten Powerplay zu. Mark Voakes brachte den EHC in der 19. Minute in Führung. Am Ende des Spielabschnitts hatten die Hausherren 20 Schüsse aufs Kölner Tor (37 insgesamt) abgegeben und damit doppelt so viele wie die Haie.

München dominiert und gewinnt verdient

Ähnlich ging es im zweiten Spielabschnitt weiter. Erneut nutzten die Münchener ein Powerplay zum 2:0 durch Frank Maurer (23.). Marcel Müller gelang nach eigenem Ballgewinn in der 24. Minute der Anschlusstreffer für Köln. Doch der EHC blieb das dominierende Team und erhöhte mit einem Doppelschlag durch Frank Maurer (32.) und Justin Schütz (34.) auf 4:1. Bei mittlerweile 40:17 Schüssen aufs Tor war eine verdiente Führung.

Die Haie waren aber noch nicht raus. Simon Gnyp erzielte zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 2:4 aus Kölner Sicht. München antwortete umgehend und baute die Führung durch Christopher Bourque (46.) und erneut Voakes im Powerplay (48.) auf 6:2 aus.

Die Haie sind bereits am Sonntag wieder im Einsatz. Um 16.45 Uhr sind die Kölner bei den Augsburger Panthern zu Gast.