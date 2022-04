DEL-Playoffs: DEG gewinnt in Nürnberg und steht im Viertelfinale

Beide Teams erneut mit vielen Strafen

Von Erschöpfung oder fehlender Regeneration war in den ersten Minuten wenig zu spüren. Wie schon am Donnerstag hagelte es in den ersten Minuten zahlreiche Strafminuten. Wegen unnötiger Härte mussten zunächst Düsseldorfs Jakob Mayenschein und Nürnbergs Tim Bender auf die Strafbank. Nur wenige Sekunden später traf es Nürnbergs Nicholas Welsh wegen eines Ellogenchecks (4.).

Nachdem Mayenschein und Bender auf das Eis zurückkehrten nutzte Düsseldorf sein erstes Überzahlspiel prompt. Nach einem Diagonalpass von Daniel Fischbuch zog Alexander Barta direkt ab - die Scheibe schlug unter dem Schoner von Nürnbergs Goalie Niklas Treutle im kurzen Eck ein (6.).

Fischbuch erneut mit drei Scorerpunkten

Die Nürnberger Antwort ließ allerdings nur knapp eineinhalb Minuten auf sich warten. Marko Friedrich fälschte einen Schuss von Verteidiger Oliver Mebus unhaltbar ab (7.). Nürnberg blieb nach dem Ausgleich am Drücker, das nächste Tor erzielte jedoch wieder Düsseldorf. Nach einem überragenden Anspiel von Brendan O'Donnell aus der neutralen Zone kam Fischbuch aus halbrechter Position frei zum Schuss. Treutle konnte die erneute Gästeführung nicht verhindern (12.). Die DEG fing sich bis zum Drittelende drei weitere Strafen - überstand die jeweilige Unterzahl jedoch ohne Gegentreffer.

Auch im Zweiten Spielabschnitt ging es weiter hin und her, ehe Nürnberg sich im Drittel der Gäste etwas festsetzen konnte. In einer Phase, in der die Ice Tigers ordentlich Druck entwickelten und Düsseldorf ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt war, schlug die DEG eiskalt in Überzahl zu. Nach einer Strafe wegen Stockchecks gegen Maximilian Kislinger reichten der DEG vier Sekunden im Fünf-Gegen-Vier. Nach dem Bullygewinn von Bittner landete die Scheibe über Fischbuch bei O'Donnell. Der Kanadier fackelte nicht lange, der Puck schlug im rechten Eck ein (32.).

Pantkowski mit einem Riesen-Save

Für Daniel Fischbuch war es nach der Vorlage zum 1:0 und dem Treffer zum 2:1 bereits der dritte Scorerpunkt im Spiel und der achte in der Serie. Mit der 3:1-Führung im Rücken legte Düsseldorf nach und kam zu weiteren Chancen. Kurz vor Drittelende überstand die DEG eine nächste Unterzahl.

Auch im Schlussdrittel war die Partie von hoher Intensität geprägt. Nürnberg versuchte die Scheibe schnell nach vorne zu bewegen und die DEG warf sich in jeden Puck, der in Richtung Mirko Pantkowski abgefeuert wurde. Vier Minuten vor Ende wurde mit Nicolas Geitner erneut ein Düsseldorfer auf die Strafbank geschickt. Wieder überstand die DEG die Unterzahl.

Mit einem Riesen-Save zwei Minuten vor Spielende gegen den völlig freistehenden Tyler Sheehy sicherte Mirko Pantkowski der DEG den Sieg und die Serie. "Es war eine tolle Serie. Wir sind einfach froh" , sagte Alexander Barta nach der Partie bei MagentaSport. "Wir haben im letzten Drittel sehr diszipliniert gespielt und das gepaart mit diesem Kampfgeist hat uns den Sieg in der Serie beschert ", sagte DEG-Trainer Harold Kreis.

Viertelfinale gegen München

Im Viertelfinale der DEL-Playoffs trifft die Düsseldorfer EG auf den EHC Red Bull München. Im ersten Spiel der Serie ist die DEG am Sonntag zu Gast bei den Bayern.