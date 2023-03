Die DEG besiegte die Löwen am Freitagabend in fremder Halle mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) und entschied die Best-of-three-Serie damit mit 2:0 für sich. Spiel eins hatten die Düsseldorfer am vergangenen Mittwoch mit 5:0 gewonnen. Im Viertelfinale trifft die DEG nun an den ERC Ingolstadt. Victor Svensson (12.), Alec McCrea (16.), Alexander Barta (22.) und Alexander Blank (44.) erzielten die Treffer für Düsseldorf. Dylan Wruck traf für Frankfurt.