Düsseldorf lässt gegen mutige Frankfurter wenig zu

Beide Teams waren zu Beginn bemüht, körperlich in die Partie zu finden. Dabei hatte Frankfurt durchaus mehr Spielanteile, Düsseldorf befand sich etwas häufiger in der Abwehr. Wobei das Spiel generell eines auf Augenhöhe war.

Die DEG zeigte auch bei der ersten Unterzahl, warum sie in dieser Defensivstatistik das beste Team der Liga ist. Das erste Powerplay für Frankfurt verpuffte, Düsseldorf spielte die Drucksituation routiniert zu Ende. Allerdings offenbarte das Team von Headcoach Roger Hansson in der Vorwärtsbewegung Mängel, es fehlte an Präzision und Zielstrebigkeit.

Im Vier-gegen-vier verpasste Schwartz den Düsseldorfern dann aber doch das Gegentor. Alec McCrea hatte seinen Schläger verloren, damit war für die Löwen-Außenbahn der Passweg zu Schwartz in der Zentrale offen, der vor dem Kasten cool blieb.