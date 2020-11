DEL-Testturnier - die Bettler und der Teufel

Acht DEL -Vereine bereiten sich ab heute in einem Testturnier auf die neue Saison vor. Sie haben die Chance, in mindestens sechs Geisterspielen ihre Form aufzubauen, Hygienekonzepte zu testen und die Wartezeit zu verkürzen: auf den Start in die "richtige" DEL-Saison. | sportschau