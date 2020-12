Das erste Drittel begann hoch intensiv. Die DEG drückte die Pinguine gleich ins eigene Drittel und ging in der ersten Überzahl in Führung: Daniel Fischbuch kam von rechts zum Torschuss, Krefelds Torwart Marvin Cüpper konnte die Scheibe nur nach vorne abwehren, wo Olimb ungestört einschieben konnte (8.). Zwar sprang Olimb der Puck bei der Aktion an den Schlittschuh, die Schiedsrichter gaben den Treffer nach Videobeweis aber.

Flaake erhöht auf 2:0

Nach dem Rückschlag war die Verunsicherung bei den Krefeldern deutlich zu spüren. Und schon im nächsten Powerplay erhöhte Düsseldorf auf 2:0. Wieder ließ Cüpper einen Schuss, diesmal von Marco Nowak, nach vorne abklatschen. Diesmal war es Flaake, der einschieben konnte, weil alle Pinguine um ihn herum nur zuschauten (13.). Keine zwei Minuten später stand es 3:0. Krefelds Daniil Valitov verlor den Ball leichtfertig nahe des eigenen Tores an Mathias From, der Karachun in der Mitte sah, der den Puck direkt im Tor versenkte (15.).

Pinguine stark verbessert

Pinguine-Coach Mihails Svarinkis reagierte und tauschte zum Start des zweiten Drittels den Torhüter aus. Für Cüpper stand nun der erst 17-Jährige Nikita Quapp in seinem ersten DEL-Spiel zwischen den Pfosten. Und der neue Keeper feierte einen guten Einstand und hielt direkt gegen Fischbuch und Mathias From.

Aber auch insgesamt zeigten sich die Pinguine stark verbessert und spielten nun deutlich körperbetonter. Die DEG tat sich dadurch deutlich schwerer, Chancen zu kreieren. Stattdessen schlugen die Pinguine zu: Blank drückte einen Abpraller nach Schuss von Lucas Lessio ins Tor (33.). Für Blank war es das erste DEL-Tor überhaupt. Die Pinguine hatten nun deutlich die Oberhand gewonnen, verpassten es aber, kurz vor dem Drittelende den Anschlusstreffer zu erzielen, als sie eine drei-gegen-eins-Situation schlecht ausspielten.

DEG macht den Deckel drauf

So ging die DEG mit einer Zwei-Tore-Führung ins Schlussdrittel. Aber das sollte sich schnell ändern: Barta bekam den Puck im neutralen Drittel, trieb die Scheibe nach vorne und traf sehenswert in obere Toreck (43.). Und nur 38 Sekunden später lag der Puck schon wieder im Krefelder Tor. Ehl traf im zweiten Versuch aus kurzer Distanz zum 5:1 für die DEG (43).

Damit war das Spiel entschieden. Zwar brachte Karsums die Pinguine in Überzahl noch einmal auf 2:5 heran (46.), Jensen stellte sieben Minuten vor Schluss aber in einem Düsseldorfer Powerplay den alten Abstand wieder her. Eine Minute vor dem Ende kam Olson doch noch zum dritten Treffer für die Pinguine.

Für die DEG geht es nun am 3. Januar mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg weiter. Die Pinguine empfangen am selben Tag die Kölner Haie.