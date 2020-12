Die Eisbären kamen gut in die Partie und waren von Anbeginn das überlegene Team. Die Krefelder bemühten sich zunächst, in der Defensive Ordnung zu behalten und lauerten auf Kontergelegenheiten. So konnte sich Gästegoalie Marvin Cüpper bereits in den Anfangsminuten in einigen Situationen auszeichnen.

Foucault trifft gegen seinen Ex-Klub

Unglücklich sah er in der achten Spielminute aus. Einen Schuss des Ex-Krefelders Kris Foucault ließ Cüpper nach vorne abprallen. Den Rebound verwandelte Foucault durch die Beine des Torwarts zur Berliner Führung.