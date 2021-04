Kölner Haie verpassen zweiten Sieg gegen Straubing

Bei den Haien kehrte Maury Edwards nach sieben Wochen Pause wieder zurück in das Lineup. Die Gäste brauchten allerdings keine Minute, um in Führung zu gehen. Chasen Balisy traf nach nur 59 Sekunden zum 1:0 für die Tigers. Die Haie nutzten ihr drittes Powerplay des ersten Spielabschnitts zum Ausgleichstreffer durch Frederik Tiffels (11.). Allerdings war Straubing im ersten Drittel die effizientere Mannschaft und ging kurz darauf durch Jeremy Williams erneut in Führung (14.).

Im zweiten Drittel glich Jason Akeson bereits nach 1:23 Minuten für die Haie aus. Kurz darauf hatten die Hausherren das Spiel gedreht. Kevin Gagné traf zum 3:2 (24.). Viel passierte nicht mehr, am Ende hatte Dortmund etwas mehr Torschüsse abgegeben (5:2) als der Gegner. Haie-Goalie Dominik Tiffels verhinderte mit einer starken Parade den Ausgleichstreffer durch Andreas Eder.

Straubing dreht die Partie spät

Der machte es kurz nach Wiederbeginn besser und sorgte in der 43. Minute für den 3:3-Ausgleich. Aber die Kölner Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Akeson brachte die Haie erneut in Führung (45.). Der Treffer wurde überprüft, am Ende aber gegeben. Kurz darauf kam der Videobeweis auch auf der anderen Seite zum Einsatz und erkannte ein Tor von Williams ab.

In der Folgezeit ging es munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Fredrik Eriksson zum 4:4 (51.), in Überzahl erzielte Kael Mouillierat das 5:4 für Straubing (56.).