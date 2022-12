Zu Beginn des zweiten Drittels waren die Gäste dann besser im Spiel, konnten aber auch aus einer Überzahl keinen Profit schlagen. Anschließend kamen die Haie wieder besser rein und zwei Minuten vor Drittelende auch zur erneuten Führung. Nick Bailen brachte den Puck von hinter dem Tor in den Slot, wo Thuresson ihn mit der Rückhand über die Linie drückte (38.).

Thuresson schnürrt den Doppelpack

Im letzten Spielabschnitt konzentrierten sich die Haie zunehmend auf die Verteidigung und wartete auf Fehler der Frankfurter. Vor den Toren tat sich dementsprechend wenig. Bis zur 49. Minute, als die Haie alles klar machten. Louis-Marc Aubrey kreuzte im Frankfurter Drittel mit Thuresson, der den Puck ansatzlos ins Tor hämmerte.

Für die Kölner Haie steht nun am Samstag (16 Uhr) das Winter Game gegen die Adler Mannheim an. Frankfurt empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) die Eisbären Berlin.

Quelle: lt