Den Grizzlys Wolfsburg unterlag das Team von Trainer Uwe Krupp am Mittwochabend im letzten Spiel innerhalb der Nord-Gruppe mit 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) und ist vor der letzten Phase der Hauptrunde nur Tabellenfünfter (33 Punkte). Wolfsburg (38) sprang auf Rang drei.

Vier Klubs aus Nord- und Süd-Staffel erreichen Playoffs

Nach 24 Spielen in der Nord-Staffel stehen jetzt 14 Begegnungen gegen die sieben Teams aus dem Süden an. Vier Klubs aus jeder Gruppe erreichen die Playoffs. Köln liegt vier Zähler hinter den viertplatzierten Iserlohn Roosters (37). Gegen die Haie, die am Montag bei der Düsseldorfer EG gewonnen hatten (6:3), trafen für die Grizzlys Dominik Bittner (19.), Max Görtz (21.) und Matti Järvinen (25.). Dominik Tiffels (35.) verkürzte, zu mehr reichte es nicht mehr.