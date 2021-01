Martin Schymainski (11.), Christian Bull (17.), Alexander Blank (26.), Patrick Klöpper (32.), Laurin Braun (46.) und Arthur Tianulin (59.) trafen für die Pinguine. Die Iserlohner Treffer erzielten Joseph Whitney (9.), Brent Aubin (25) und Casey Bailey (45.).

Pinguine lassen sich nicht hängen

Das Spiel begann aus Krefeler Sicht denkbar schlecht: Nach neun Minuten war Iserlohns Whitney durchgebrochen und traf zum 1:0 für die Gastgeber. Doch die Pinguine ließen sich nicht hängen und schlugen direkt zurück. In der 11. Minute verwandelte Schymaiski einen Abpraller zum 1:1. Sechs Minuten später sorgte Bull mit einem Distanzschuss sogar für die 2:1-Führung für die Gäste (17.). Es war sein erstes DEL-Tor.

Das zweite Drittel begann so wie das erste: mit einem Iserlohner Treffer. Aubin traf nach 25 Minuten in Überzahl zum 2:2. Doch die Krefelder bewiesen, dass sie sich durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen lassen. Nur 42 Sekunden nach dem Ausgleich traf Blank zur erneuten Führung (26.). Klöpper brachte die Pinguine nach 32 Minuten dann erstmals mit zwei Toren in Führung.