Die Roosters unterlagen den Münchnern am Mittwochabend mit 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) und haben damit den Anschluss an die Pre-Playoff-Plätze verpasst. Mit weiter 29 Punkten haben die Iserlohner als Elfter vier Punkte Rückstand auf die DEG, die Rang zehn belegt. München feierte dagegen den siebsten Sieg in Serie und bleibt vor den Adler Mannheim Tabellenführer.