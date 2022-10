Die Kölner waren mit dem Schwung des 5:0-Heimsieges vor zwei Tagen gegen Bremerhaven - vor der Partie noch Tabellenführer der DEL - angereist und wollten bei Schlusslicht Iserlohn ihren dritten Sieg in Serie feiern.

Iserlohn dreht die Partie

Nach einer frühen Chance für Iserlohns Kris Foucault gingen die Haie in Führung. Julian Chrobot verwertete seinen eigenen Rebound zum 1:0 für die Gäste (3.). Iserlohn ließ sich von dem frühen Rückstand aber nicht irritieren und glich in einem ausgeglichenen ersten Drittel durch Eric Cornel aus (13.). Nach der erneuten Haie-Führung durch Carter Proft (17.) sorgte Ryan O'Connor umgehend für das 2:2 (18.).

Auch im zweiten Spielabschnitt ging es munter weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Jason Bast traf für die Haie die Latte (24.). Dann brachte John Broda die Sauerländer erstmals in dieser Partie in Führung. Der Verteidiger traf in der 29. Minute zum 3:2. Und die Roosters legten nach: Foucault erhöhte in der 34. Minute auf 4:2 für die Hausherren.

Späte Spannung nach Thuressons Tor

Das Schlussdrittel begann zunächst mit etwas weniger Höhepunkten, bis die Roosters nach einer Strafe gegen Kölns Zach Sill eine Powerplay-Situation bekamen, die Chris Brown beinahe zum vorentscheidenden 5:2 genutzt hätte (48.). Auch das zweite Powerplay im letzten Drittel (Strafe gegen Maximilian Glötzl) ließ Iserlohn ungenutzt.

Stattdessen kamen die Haie ihrerseits in einer doppelten Überzahlsituation zum Anschlusstreffer. Andreas Thuresson machte die Partie in der 54. Minute wieder spannend. Köln erhöhte in der Folgezeit weiter den Druck und Iserlohn wackelte. Bis Lean Bergmann in der 57. Minute aus dem Nichts das 5:3 für die Roosters. Trotzdem wurde es nach Alexander Oblingers Tor zum 4:5 aus Kölner Sicht noch einmal spannend (59.).

Straubing Tigers nächster Haie-Gegner, Roosters bei der DEG

Die nächste Aufgabe wartet für die Rheinländer am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers (16.30 Uhr). Zu gleicher Zeit treten die Roosters auswärts bei der Düsseldorfer EG an.

Quelle: bh