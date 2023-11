Auf Seiten der Iserlohner stand erstmals Interimstrainer Doug Sheddon im Trainerstand. Bei der DEG feierte Brendan O'Donnell nach 378 Tagen sein Comeback. Der Kanadier war über ein Jahr mit unterschiedlichen Verletzungen ausgefallen.

O'Donnell bei Comeback erfolgreich

Die Hausherren erwischten im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause den besseren Start, beschäftigten Iserlohns Goalie Kevin Reich gleich zu Beginn ordentlich. Aber auch die Sauerländer kamen zu eigenen Chancen, Tyler Boland hatte die beste in der 10. Minute. Nach einem flotten Beginn flachte die Partie etwas ab, bis die DEG in Führung ging. Und es war ausgerechnet Rückkehrer O'Donnell, der auf Vorlage von Phil Varone zum 1:0 für Düsseldorf traf (18.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur 31 Sekunden später glich Cedric Schiemenz für Iserlohn aus (19.). Mit dem 1:1 ging es in die erste Drittelpause.

Knapp drei Minuten nach Beginn des zweiten Spielabschnitts gab es die erste Überzahlphase des Spiels, als Düsseldorfs Oliver Mebus für zwei Minuten vom Eis musste. Das Powerplay der DEG endete aber ebenso ohne Treffer wie das folgende der Gäste, als Charlie Jahnke auf die Strafbank musste. Kurz vor dem Ende der Überzahl dachte Iserlohn zwar kurzzeitig, das 2:1 erzielt zu haben, der Videobeweis lieferte aber keine eindeutigen Bilder und es blieb beim 1:1. Zum Ende des Drittels dominierten die Roosters, scheiterten aber immer wieder an Henrik Haukeland.

Das Schlussdrittel begann mit einer Strafe für Iserlohns Taro Jentzsch. Die folgende Unterzahl überstanden die Roosters aber schadlos. Danach bekamen auch die Sauerländer eine Überzahl-Gelegenheit, blieben aber ebenfalls ohne Treffer. Beide Mannschaften lieferten sich auch danach einen offenen Schlagabtausch. Schiemenz hatte acht Minuten vor dem Ende eine Großchance, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Haukeland. Es blieb beim 1:1 nach 60 Minuten. In der Verlängerung erzielte Kevin Clark nach 69 Sekunden den Siegtreffer für die DEG.

Köln siegt in Nürnberg

Die Kölner Haie haben sich nach einem Zwischentief wieder gefangen und bei den Nürnberg Ice Tigers den dritten Sieg in Folge gefeiert. Der KEC setzte sich mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) durch und schob sich auf Platz vier vor.

Maximilian Kammerer erzielte die ersten beiden Treffer der Kölner (7./32.), Justin Schütz legte das 3:0 nach (35.). Ryan Stoa verkürzte für die Ice Tigers (37.). Mark Olver setzte vier Sekunden vor dem Ende mit einem Empty-Net-Goal den Schlusspunkt.

Quelle: bh