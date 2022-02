Die DEL hatte sich mit den Klubs darauf geeinigt, dass auch während der Winterspiele in Peking Partien stattfinden können, wenn sich Vereine auf einen Termin verständigen.

0:3 nach 14 Minuten

Gegen die Augsburger Panther hatte es nach 14 Minuten nicht danach ausgesehen, als könnten die Iserlohner ihre Serie fortsetzen. Zwei frühe Treffer von Matt Puempel (1./4.) und ein weiterer von Michael Clarke (14.) hatten die Gäste mit 3:0 in Front gebracht. Doch Casey Baileys Tor 11 Sekunden vor der Schlusssirene des ersten Drittels sorgte für Hoffnung bei den Roosters.

Acolatse gleicht zum 4:4 aus

Und tatsächlich waren die Hausherren nach Joe Whitneys Tor im Mitteldrittel (34.) wieder dran. Im Schlussabschnitt wurde es dann dramatisch. Erst gelang Eric Cornel der 3:3-Ausgleich (43.), doch knapp anderthalb Minuten später lagen durch Brad McClures Treffer die Panther wieder vorne. Sena Acolatse belohnte den unbändigen Einsatz der Iserlohner mit dem erneuten Ausgleich (48.).

In der Schlussphase waren die Roosters am Drücker, die den Gegner nun fest in die eigene Defensive einschnürten. Doch auch im zweiminütigen Überzahlspiel nach einer Zeitstrafe für Augsburg gelang Iserlohn kein Treffer mehr. So ging es mit dem 4:4 in die Overtime.

Roy rettet Augsburg ins Penaltyschießen

Und auch die hattes es in sich. Beide Teams hatten mehrfach Gelegenheiten zur Führung. In den letzten Sekunden vereitelte Augsburgs Goalie Olivier Roy einige gute Roosters-Chancen und rettete sein Team in das Penaltyschießen.

Auch hier ging es hin und her - die hochspannende und äußerst spektakuläre Partie fand ein dramatisches Ende. Acolatse war es letztlich, der mit seinem verwandelten Penalty vor 1.491 begeisterten Zuschauern für den vielumjubelten Heimsieg der Roosters sorgte.