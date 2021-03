Weitzmann hielt sein Team kurz darauf mit einem starken Save im Spiel. Im Gegenzug gelang James Sheppard mit einem Treffer mit der Rückhand der entscheidende Treffer zum Sieg für die Domstädter und sicherte den Haien zwei Punkte im Rennen um die Playoff-Plätze.

Beide Teams als nächstes gegen die Eisbären Berlin

Köln spielt als nächstes am Mittwoch (10.03.) in eigener Halle gegen die Eisbären Berlin (18.30 Uhr). Die Roosters treffen bereits am Sonntag auf den Hauptstadtklub. Anpfiff in Berlin ist um 17 Uhr.