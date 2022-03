Düsseldorf feiert Overtime-Sieg gegen Iserlohn

Während Iserlohn mit drei Siegen im Rücken in die Partie ging, war Düsseldorf die letzten drei Partien als Verlierer vom Eis gegangen.

Cornel antwortet auf Olson

Dafür erwischte die DEG vor 4.983 Zuschauern einen Start nach Maß und nutzte gleich die erste Überzahlsituation der Partie zum 1:0 durch Brett Olson (4.). Die Roosters ließen das erste Powerplay der Partie ungenutzt, kamen in Gleichzahl dafür aber kurz darauf zum 1:1 durch Eric Cornel (16.).

Im zweiten Drittel gab es zahleiche Strafzeiten auf beiden Seiten, aber keine weiteren Tore. Iserlohns Sven Ziegler musste zudem nach einem Zusammenprall mit der Bande verletzt vom Eis und kehrte auch nicht mehr zurück. Beide Teams hatten starke Phasen im mittleren Spielabschnitt, blieben aber ohne Treffer.

Powerplay-Tore auf beiden Seiten

Die Roosters begannen das letzte Drittel nach einer Strafzeit gegen Brendan O'Donnell mit einem Powerplay und nutzten dieses. Kurz nach Beginn war der Puck im Düsseldorfer Tor, es musste aber der Videobeweis bemüht werden, um zu klären, ob DEG-Goalie Hendrik Hane irregulär angegangen wurde. Der Treffer von Joseph Whitney nach gerade einmal 17 Sekunden zählte aber.

Aber die DEG schlug zurück und nutzte ihr zweites Powerplay im Schlussdrittel zum erneuten Ausgleichstreffer durch O'Donnell (49.). In den Schlussminuten hatte die DEG die besseren Gelegenheiten, die Roosters-Goalie Andreas Jenike aber vereitelte und die Partie so in die Verlängerung schickte.

Nach gerade einmal 16 Sekunden erzielte Marco Nowak den Siegtreffer für die DEG.