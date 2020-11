Adam und Nehrig haben Verein verlassen

Außerdem gehören zwei Spieler seit Donnerstag nicht mehr zum Kader: Luke Adam und Chad Nehrig haben den Verein verlassen. Das Duo habe sich dazu entschieden, "den Weg des Klubs nicht mitzugehen", hieß es in einer Pressemitteilung - Medienberichten zufolge haben die beiden Spieler einen weiteren Gehaltsverzicht abgelehnt.

Am "Magenta Sport Cup" nehmen acht der 14 DEL-Klubs teil. Der Wettbewerb ist ein Testlauf für den Liga-Alltag in Coronazeiten. Am kommenden Donnerstag entscheiden die Klubs, ob und mit wie vielen Teams die DEL am 18. Dezember in die bereits zweimal verschobene Saison starten wird.

Video starten, abbrechen mit Escape Zitterpartie DEL-Start: Geht das Eishockey baden? | No Sports!? #23. sport inside. . 08:28 Min. . Verfügbar bis 11.11.2021. WDR. Von Marc Schlömer.

