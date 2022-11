Im zweiten Drittel waren eigentlich die Ice Tigers am Drücker und schnürrten die Düsseldorfer teilweise im eigenen Drittel ein. Den Treffer machte aber die DEG. Kousa vollendete einen Konter aus drei Metern freistehend nach Pass von Eder (30.).

Nürnberg dreht das Spiel

So ging die DEG mit einer überraschenden Führung in das letzt Drittel. Die Gäste machten auch dort weiter das Spiel und belonten sich jetzt. MacLeod wuchtete den Puck in der 49. Minute zum Ausgleich ins Netz. Und es dauerte nur etwas mehr als eine Minute, ehe das Spiel komplett gedreht war. Diesmal war MacLeod der Vorbereiter für Fox. der am langen Pfosten nur noch einschieben musste.

Mit dem Mute der Verzweiflung nahm DEG-Coach Roger Hansson in den Schlussminuten Goalie Henrik Haukeland vom Eis und agierte mit sechs Feldspielern. Der Ausgleich fiel aber nicht mehr, stattdessen traf Reimer ins leere Tor.

Für die Düsseldorfer geht es nun am kommenden Freitag (19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Iserlohn Roosters weiter.

Quelle: lt