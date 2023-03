DEL-Playoffs: Kölner Haie setzen Zeichen in Mannheim

Nachdem die Kölner Haie drei der vier Duelle in der Hauptrunde für sich entscheiden konnten, gingen die Kölner mit viel Selbstvertrauen in dieses erste Viertelfinal-Spiel.

Im Duell der zweitbesten Defensive der Hauptrunde (Mannheim) gegen die zweitbeste Offensive (Köln), setzten die Haie die ersten Akzente. In Überzahl scheiterte Andreas Thuresson zunächst an Adler-Goalie Felix Brückmann (6.). Kurz darauf landete der Puck in der Kölner Powerplay-Aufstellung bei Stanislav Dietz, der den Puck David McIntyre auf die Kelle servierte. Der platzierte Schuss des Kanadiers schlug im rechten Toreck ein (7).

Den Gastgebern gelang beinahe die direkte Antwort. Nach einem Zwei-auf-Eins-Konter verpasste Tim Wohlgemuth das Anspiel von Markus Eisenschmid nur knapp (8.). Es entwickelte sich ein intensives Playoff-Spiel ohne weitere Großchancen im ersten Drittel.

Kölner Doppelschlag binnen weniger Sekunden

Der KEC kam mit viel Energie und Selbstvertrauen aus der Kabine. Erst ließen Nick Baptiste und Jason Bast gute Möglichkeiten liegen (22.), dann schlugen die Haie per Doppelpack zu. Maximilian Kammerer eroberte zunächst mit vollem Körpereinsatz den Puck zurück. Nach Spielaufbau von Thuresson und Zusammenspiel mit Kammerer landete der Puck am Ende wieder bei Thuresson, der den Puck aus kurzer Distanz unter die Latte zimmerte (23.).