Düsseldorf begann vor 5.355 Zuschauern dominant, musste aber früh einen personellen Rückschlag hinnehmen: Philipp Gogulla prallte nach einem Zweikampf unglücklich mit dem Hinterkopf gegen die Bande und musste benommen vom Eis. Der Routinier konnte später jedoch ins Spiel zurückkehren. Dennoch blieb die DEG drückend überlegen und erspielte sich Chance um Chance. Frankfurt rettete sich ohne Gegentreffer in das erste Powerbreak und wurde danach stärker. Beide Teams kamen noch zu guten Abschlüssen, das erste Drittel endete dennoch torlos.

Spielentscheidendes zweites Drittel

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts kam die DEG etwas besser rein, blieb aber weiter torlos. Danach flachte die Partie zunehmend ab, bis Alexander Blank in der 32. Minute endlich der erste Treffer des Abends gelang. Kurz darauf zappelte der Puck erneut im Frankfurter Tornetz, der Treffer von Cedric Schiemenz wurde zunächst per Videobeweis überprüft, dann aber doch die Entscheidung der Schiedsrichter auf dem Eis bestätigt (34.). Der Düsseldorfer hatte einen Schuss von Stephen Harper mit vermeintlich hohem Schläger entscheidend abgefälscht.

Weitere drei Minuten später legte Stephen MacAulay das 3:0 für die Hausherren nach (37.). Erst kurz vor dem Ende des dritten Drittels gab es dann auch die erste Strafe der Partie gegen Frankfurts Reece Scarlett. Die DEG konnte das folgende Powerplay aber nicht zu einem vierten Treffer nutzen, auch wenn Gogulla nur knapp scheiterte.

Drei Minuten nach Anpfiff des Schlussdrittels Alexander Barta für die Düsseldorfer mit dem 4:0 erfolgreich (44.). Frankfurt war eigentlich gut gestartet, bevor die DEG eiskalt zuschlug. Sieben Minuten vor dem Ende dezimierten sich die Hessen selbst: Ryan Olsen erhielt für einen Stockstich gegen Victor Svensson nach Videobeweis eine Spieldauerstrafe. Das fünfminütige Powerplay nutzte die DEG, um den Puck laufen zu lassen und Zeit von der Uhr zu nehmen, bis Daniel Fischbuch mit dem Tor zum 5:0 (57.)-Endstand noch einmal zuschlug.

Spiel zwei am Freitag

Spiel zwei findet am Freitag um 19 Uhr in Frankfurt statt, eine mögliche Entscheidungspartie am Sonntag in Düsseldorf. In den vier Aufeinandertreffen der regulären Saison waren je zwei Siege an Düsseldorf und Frankfurt gegangen.

Quelle: bh