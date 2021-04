Krefeld verliert auch gegen Süd-Schlusslicht Nürnberg

Nürnberg dominiert Durchgang zwei

Auch die ersten Aktionen des zweiten Durchgangs gehörten den Gastgebern, die fünf Minuten nach Wiederbeginn durch Eric Cornell erneut in Führung gingen. Wieder nur wenig später hatte Krefeld die große Chance, auszugleichen. Wieder parierte Treutle glänzend (26.).

Gegen Ende des zweiten Drittels drückte Nürnberg immer mehr auf das vierte Tor. Kurz vor Drittelende traf Krefelds Filips Buncis nach einem Gegenangriff nur die Latte (37.). Den Schlusspunkt des Drittels setzte Nürnberg in Person von Patrick Reimer, der mit dem zweiten Nürnberger Powerplaytor zum 4:2 traf (39.).

Rückspiel am Freitag in Krefeld

Krefeld zeigte Moral und startete engagiert in den Schlussabschnitt. Lessio scheiterte in einer Aktion gleich doppelt am Pfosten (45.). Krefelds Kapitän Martin Schymainski verkürzte fünf Minuten vor Ende per Direktabnahme noch auf 3:4. Zwei Sekunden vor Ende entschied jedoch Daniel Schmölz mit dem Treffer zum 5:3 in das leere Tor das Spiel.

Für die Krefeld Pinguine geht´s bereits am Mittwoch bei den Straubing Tigers weiter. Am Freitag trifft der KEV erneut auf die Nürnberger Ice Tigers.