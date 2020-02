Drei Powerplay-Tore im ersten Drittel

Früh hatten Mike Clarke und Jamie Macqueen auf Seiten der Gastgeber die erste Doppelchance der Partie (4.). Kölns Verteidiger Dominik Tiffels verhinderte jedoch den frühen Rückstand für die Haie. Der KEC hatte seine erste gute Gelegenheit in der 6. Minute durch Jakub Kindl, der jedoch knapp am Tor vorbei schoss.

Wenig später erzielte dann Mike Halmo mit seinem elften Saisontreffer im Powerplay die 1:0-Führung für die Roosters (8.). Die Führung ging in dieser Phase in Ordnung, da Iserlohn in den ersten zehn Minuten die aktivere Mannschaft war. Wieder in Überzahl erhöhte Jamison Macqueen auf 2:0 (14.) Kurz nach dem Treffer gingen die Gäste aus Köln das erste Mal in Überzahl und verkürzten durch Benjamin Hanowski auf 1:2 (16.).