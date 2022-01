Am Sonntagabend (23.01.2022) fuhr Köln die neunte Niederlage in Serie ein beim 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) in Düsseldorf. Beide Tore der DEG fielen in Powerplays: Stephen MacAulay (36.) und Paul Bittner (39.) trafen. Köln war zuvor durch Marcel Müller in Führung gegangen (33.).

Das Unterzahlspiel der arg personalgeschwächten Kölner bleibt damit eine Baustelle für Trainer Uwe Krupp, der nach seiner Corona-Infektion wieder an der Bande stand.

Die Düsseldorfer EG unter Coach Harold Kreis konnte sich indes über den zweiten Erfolg im zweiten rheinischen Derby innerhalb einer Woche freuen. Und hält auf Platz neun mit dem Sieg die zehntplatzierten Haie auf Distanz.