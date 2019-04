Die Kölner Haie stehen in den DEL-Play-offs vor einer schweren Aufgabe. In der Halbfinal-Serie (Best of seven) gegen die Adler Mannheim mussten sich die Rheinländer am Freitag (05.04.2019) auch im zweiten Spiel mit 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) geschlagen geben. Am vergangenen Dienstag hatten die Adler Spiel eins knapp mit 1:0 für sich entschieden. Am Sonntag (17 Uhr) findet das dritte Spiel der Serie in Mannheim statt.